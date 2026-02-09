La Lazio sfiora l’impresa allo Stadium | Kalulu salva la Juve all’ultimo respiro

La Lazio sfiora l’impresa allo Stadium, ma alla fine deve accontentarsi di un pareggio. La Juventus e la Lazio finiscono 2-2 in una partita combattuta fino all’ultimo secondo. La squadra di Spalletti sale a 46 punti e ora si avvicina al Napoli, distante tre punti. La partita è stata intensa, con occasioni da entrambe le parti e un finale ricco di emozioni. Kalulu salva la Juve all’ultimo respiro, evitando una sconfitta che avrebbe potuto pesare molto in classifica.

La Juventus pareggia 2-2 contro la Lazio, nella sfida valida per il 24° turno di Serie A. La squadra di Spalletti sale a 46 punti ed ora insegue il Napoli di tre lunghezze. Nel primo tempo dominio dei bianconeri, che vanno vicini al vantaggio con un colpo di testa di Bremer, su cui si supera Provedel. Viene annullata anche una rete alla squadra di Spalletti per fuorigioco di Thuram sul tiro di Koopmeiners. Allo scadere passa in vantaggio la Lazio con Pedro, che finalizza un'azione di Maldini. Al 47' della ripresa i biancocelesti raddoppiano con uno splendido tiro sotto la traversa di Isaksen, su cui non può nulla Di Gregorio.

