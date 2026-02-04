Vittime delle Foibe a Cerveteri il convegno Nel nome del Ricordo

A Cerveteri si tiene il convegno “Nel nome del Ricordo” dedicato alle vittime delle Foibe e all’esodo. La sala è piena di persone che ascoltano discorsi e storie di quei drammatici giorni. L’evento vuole mantenere vivo il ricordo e far conoscere le sofferenze di chi è passato attraverso quegli eventi. La città si prepara a ricordare, con la speranza di mantenere viva la memoria.

Cerveteri, 4 febbraio 2026 – Cerveteri ospita un momento di riflessione e memoria dedicato alle Foibe e all’Esodo. Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 17.00, nella Sala Ruspoli di Piazza Santa Maria, si terrà il convegno “Nel nome del Ricordo: Le Foibe e l’Esodo”, inserito all’interno di una mostra curata da Riccardo Parisi, Fernando Falconi, Francesco Paolo Martelli ed Enza Messini. L’iniziativa si propone di offrire un approfondimento storico e istituzionale su una delle pagine più complesse del Novecento italiano, nel solco delle celebrazioni legate alla Giornata del Ricordo. Sono previsti gli interventi del senatore Menia, primo firmatario della legge istitutiva della Giornata del Ricordo, dell’onorevole Battilocchio, presidente della Commissione Periferie, e del deputato Volpi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il 10 febbraio si avvicina e a Sansepolcro sono in programma due iniziative per ricordare le vittime delle foibe.

Cervia celebra il Giorno del Ricordo con una serie di eventi tra il 6 e il 12 febbraio.

