Viaggi della Memoria scontro in Regione Lazio | Da Rocca una legge che confonde Shoah e foibe
In Regione Lazio si sta discutendo una proposta di legge sui Viaggi della Memoria, che ha suscitato il confronto tra maggioranza e opposizioni. Le critiche si concentrano sulla confusione tra Shoah e foibe, con le opposizioni che chiedono l’adozione di normative separate per chiarire le differenze storiche e culturali tra i due temi. È un momento importante per il dibattito sul ricordo e sulla memoria storica nel territorio regionale.
In Regione Lazio si sta votando sulla proposta legge sui Viaggi della Memoria. Ma le opposizioni attaccano: "Si facciano due leggi distinte".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Approvata la legge sulla Mappa della memoria: nuovi percorsi didattici e 1,5 milioni per i viaggi nei campi di internamento. TESTO
