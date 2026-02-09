Per più di cinquant’anni, le foibe e l’esodo giuliano-dalmata sono stati un argomento tabù in Italia. La Russa ha detto che si tratta di un massacro avvenuto dopo la fine della guerra e che per decenni è stato evitato di parlarne. Ora, finalmente, si inizia a mettere in discussione il silenzio che ha avvolto questa pagina difficile.

Per oltre cinquant’anni le foibe e l’esodo giuliano-dalmata sono rimasti ai margini della coscienza nazionale. Non per caso, sostiene il presidente del Senato Ignazio La Russa, ma per una scelta politica precisa. « Per decenni è stato un tabù», spiega oggi intervistato da Fausto Biloslavo sul Giornale, chiarendo subito che non lo fu mai per la destra italiana. Il silenzio nasce altrove, nel clima della Guerra fredda e nell’equilibrio imposto da Yalta, quando la Democrazia cristiana governava e il Partito comunista italiano, pur escluso dal potere, esercitava un’influenza pervasiva nella società. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Foibe, la memoria negata. La Russa: “Un massacro a guerra finita, per decenni è stato tabù”

