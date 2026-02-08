Foibe Siena risponde con la memoria e l’identità

Ieri, sotto una pioggia battente, Siena ha visto un corteo di tricolori attraversare il centro storico. La manifestazione ha coinvolto molte persone, che hanno voluto ricordare e mantenere viva la memoria delle foibe. La pioggia non ha fermato la partecipazione, e la città ha risposto con un gesto concreto di identità e memoria.

SIENA – Ieri (7 febbraio), sotto una pioggia battente, un fiume di tricolori ha attraversato il centro storico di Siena, dando vita a una manifestazione intensa e carica di significato. Giovani militanti, rappresentanti delle istituzioni e semplici cittadini, uniti dalle fiaccole e dal silenzio rispettoso, hanno voluto rendere omaggio ai martiri delle foibe e agli esuli delle terre dalmata e istriana, vittime di una delle pagine più tragiche e a lungo rimosse della storia nazionale. Il corteo si è svolto in modo ordinato e composto, trasformando le strade della città in un luogo di raccoglimento e riflessione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

