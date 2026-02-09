Florian Schieder deluso | Non so il motivo per cui ho perso lo sci mi scuso con Kastlunger

Florian Schieder si scusa con Kastlunger dopo aver perso lo sci durante la gara a squadre di combinata maschile ai Giochi di Milano Cortina. L’atleta si mostra deluso e confuso, senza riuscire a spiegarsi cosa sia successo. La giornata era dedicata alla gara a squadre, ma l’incidente ha interrotto la sua prestazione.

Giornata dedicata al team combined maschile, la combinata a squadre inserita nel programma olimpico dello sci alpino dei Giochi di Milano Cortina. Ad aprire le danze, nella mattinata odierna, sono stati i discesisti, tornati a competere sulla Stelvio per completare la prima parte di questo particolare format a coppie. Dalle 14:00, infatti, toccherà agli slalomisti di ciascuna formazione entrare in scena, sulla base dei tempi fatti registrare dagli uomini-jet. In questo contesto, Giovanni Franzoni, argento olimpico, ha confermato il suo eccellente feeling con il pendio, firmando il miglior tempo in 1'51?80.

