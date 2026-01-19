Auger-Aliassime deluso | Non trovo il motivo per cui mi succede prima non capitava

Felix Auger-Aliassime, settima testa di serie agli Australian Open, si è visto costretto al ritiro nel primo turno a causa di crampi, dopo aver vinto un set e perso gli altri due contro Nuno Borges. Il giocatore si è dichiarato deluso e confuso, senza riuscire a trovare una spiegazione a quanto accaduto. Questa uscita prematura potrebbe influire sulle sue prospettive future, ma resta una figura da seguire nel circuito ATP.

previsioni su un possibile ruolo da protagonista. Nel primo turno degli Australian Open Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero sette, è costretto a ritirarsi per crampi sul punteggio di due set a uno per il portoghese Nuno Borges. L'aggiornamento sulle proprie condizioni fisiche: " Sto bene, ma ho iniziato ad avere crampi all'inizio del terzo set. È diventato molto difficile essere competitivo a questo livello. In questo momento non ho tutte le risposte. Cerco di essere molto professionale in tutto ciò che faccio e di prepararmi bene. Amo questo sport e amo giocarlo, quindi cerco di fare tutto il possibile per essere pronto.

