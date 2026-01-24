Giovanni Franzoni ha conquistato la vittoria in discesa a Kitzbuehel, sulla celebre pista della Streif. Con questa affermazione, il team italiano rafforza la propria presenza nello sci alpino. Franzoni ha dedicato la vittoria a Matteo Franzoso, mentre Florian Schieder si è classificato quarto. Un risultato importante che sottolinea la crescita e la competitività degli atleti italiani in un appuntamento storico per la disciplina.

Giovanni Franzoni, sei un mito. Il velocista italiano si impone sulla leggendaria Streif di Kitzbuehel e scrive in discesa una meravigliosa pagina di storia dello sci italiano a 14 giorni dalla gara olimpica. «Ho sciato da paura», così il 24enne bresciano, che in lacrime ha raccontato di essere stato spinto da Matteo Franzoso (il giovane azzurro mancato in estate durante un allenamento). È il quarto italiano capace di vincere nella discesa di Kitzbuehel dopo Kristian Ghedina (1998), Peter Fill (2016) e Dominik Paris (tre volte: 2013-2017-2019). Una settimana dopo il trionfo nel superG di Wengen, Franzoni si inventa un’altra magia e precede di soli 7 centesimi il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt, vincitore ieri in superG, che deve rimandare al prossimo anno la sua prima vittoria nella libera sulla Streif. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sci, Giovanni Franzoni trionfa in discesa a Kitzbuehel. «Ho sciato per Matteo Franzoso». Beffa Florian Schieder, è quarto

Giovanni Franzoni si scioglie in lacrime: “Ho pensato tanto a Franzoso. Volevo dare tutto, ho sciato da paura”Durante la discesa libera maschile a Kitzbuehel, Giovanni Franzoni ha espresso profonde emozioni, confessando di aver pensato molto a Franzoso e di aver dato il massimo durante la gara.

