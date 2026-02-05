Incidente sul lavoro | ferito operaio

Un operaio albanese è rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Veglie, nel Nord Salento. La caduta è avvenuta intorno alle 13 e ora si trova ricoverato in ospedale a Lecce. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in codice rosso. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Grave incidente sul lavoro a Veglie, nel nord Salento. Un operaio albanese, residente a Copertino, si trova ora ricoverato in ospedale a Lecce, dopo una caduta avvenuta intorno alle 13 in un cantiere edile alla periferia del paese, in zona "Monteruga". Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando per conto di una ditta di costruzioni di Copertino impegnata nella gettata di un nuovo edificio. Per cause ancora in corso di accertamento, l'operaio ha perso l'equilibrio precipitando nel vuoto da un'altezza di circa tre metri. L’impatto al suolo è stato violento. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi presenti sul posto, che hanno immediatamente allertato il 118. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente sul lavoro: ferito operaio Approfondimenti su Veglie Copertino Incidente sul lavoro, operaio ferito all’addome: è grave Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Felino, in via Galileo Galilei. Incidente sul lavoro, ferito operaio: perde tre dita Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Montella. Incidente sul lavoro, ferito operaio boschivo Ultime notizie su Veglie Copertino Argomenti discussi: Incidente alle Cartiere Fedrigoni, ferito un operaio 35enne; Sassari, incidente sul lavoro a Caniga, operaio ferito al torace: ecco cosa è successo; Incidenti sul lavoro a San Teodoro e Sassari, 3 in 24 ore; INCIDENTE SUL LAVORO A GUIDIZZOLO: OPERAIO FERITO. Incidente sul lavoro nel Milanese, operaio schiacciato da una lastra: è in pericolo di vitaUn operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra in un impianto lavorativo nel Milanese ... fanpage.it Incidente sul lavoro, travolto e schiacciato dalle lamiere: gravissimoUn operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in una azienda di Cambiago (hinterland est di Milano) che si occupa di allestire veicoli industriali nella mattinata di ... milanotoday.it Toscana | Incidente sul lavoro in un cantiere navale facebook Incidente sul lavoro in Oman, morto un 23enne altoatesino: lavorava nel cantiere di una funivia x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.