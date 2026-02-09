Fiumicino annullato per maltempo il Carnevale dei Bambini | la nuova data

Questa mattina è stato annunciato l’annullamento del “Carnevale dei Bambini” a Fiumicino. Le cattive condizioni meteo hanno impedito di garantire la sicurezza dei partecipanti, costringendo gli organizzatori a rimandare l’evento. La festa, che si sarebbe dovuta svolgere ieri, domenica 8 febbraio, in via della Torre Clementina, è stata cancellata a causa del maltempo. Nessuna data ufficiale per il recupero, ma si spera di poterla riprogrammare nelle prossime settimane.

Fiumicino, 9 febbraio 2026 – Il maltempo cambia i piani a Fiumicino. A causa delle condizioni meteo incerte, che non consentono di predisporre in sicurezza le attività di intrattenimento previste, l'evento di Carnevale in programma per questo pomeriggio, domenica 8 febbraio 2026, in via della Torre Clementina, è stato annullato. A comunicarlo è la Pro Loco di Fiumicino, che nelle scorse ore ha ufficializzato il rinvio del "Carnevale dei Bambini". L'appuntamento, inizialmente previsto per oggi, verrà recuperato domenica 15 febbraio 2026, data in cui si svolgerà anche la sfilata dei carri allegorici.

