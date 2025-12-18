Anfisa Letyago nuova data al Duel | parte dell’incasso a sostegno dei bambini orfani e vittime di guerra

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 dicembre, Anfisa Letyago torna al Duel Club di Napoli con uno showcase imperdibile di musica techno. Un evento che unisce divertimento e solidarietà, con parte dell’incasso destinata a sostenere bambini orfani e vittime di guerra. Un’occasione unica per ballare fino a notte fonda, vivendo un’esperienza musicale coinvolgente e significativa.

Immagine generica

Anfisa Letyago  torna domenica 21 dicembre al  Duel Club di Napoli  con una nuova data dello showcase di  NSDA, che promette di far ballare fino a notte fonda, ancora una volta, tutti gli appassionati di musica techno. L’evento napoletano segue un tour che ha visto Anfisa protagonista di numerosi live nel mese di dicembre fra Istanbul, Londra e diverse città degli Stati Uniti. All’interno della line-up della serata, prevista la presenza di  Anastasia Christensen, Dj e produttrice di Copenaghen  dalla visione artistica avanguard e dal mixaggio audace. Sempre attenta alle promesse e alle nuove generazioni, così come nel concept di NSDA, Anfisa ha deciso di premiare uno dei migliori allievi provenienti dal Corso Future DJ di MEC Academy, il giovane DJ partenopeo Davide Caiazzo in arte ERS, affidandogli il warm-up dell’evento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Anfisa Letyago, nuova data al Duel domenica 21 dicembre

Leggi anche: NSDA, la Napoli di Anfisa Letyago sbarca al Duel: quattro showcase della Dj e producer musicale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Anfisa Letyago, nuova data al Duel domenica 21 dicembre - Anfisa Letyago torna domenica 21 dicembre al Duel Club di Napoli con una nuova data dello showcase di NSDA, che promette di far ballare fino a notte fonda, ... 2anews.it

Napoli, Anfisa Letyago arriva al Duel Club con quattro serate - La Napoli di Anfisa Letyago che arriva al Duel di Agnano con 4 showcase che la Dj e producer musicale, napoletana d’adozione e fra le più acclamate a livello mondiale, terrà nelle prossime domeniche ... ilmattino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.