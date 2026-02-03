Rottamazione quinquies le faq dell’Agenzia delle Entrate su rate non pagate e quali multe cancellare

L’Agenzia delle Entrate chiarisce come funziona la Rottamazione Quinquies. Chi ha debiti fiscali fino al 2023 può pagare solo il capitale e le spese accessorie, evitando multe e sanzioni. La procedura permette di regolarizzare la posizione senza troppe difficoltà, ma bisogna rispettare le scadenze e capire quali somme si possono cancellare. La circolare fornisce risposte pratiche e dettagliate per chi si trova in questa situazione.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la Rottamazione Quinquies permetterà di sanare i debiti fiscali fino al 2023, pagando solo capitale e spese accessorie. Ecco cosa succede però in caso di mancato pagamento di una rata e quali multe possono effettivamente essere rottamate.

