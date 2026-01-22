Intelligenza artificiale e sanità | progetto internazionale Unimc

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore sanitario. Il progetto internazionale dell'Università di Macerata rappresenta un passo importante in questa direzione, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative e sostenibili. Un'iniziativa che mira a migliorare l’efficienza e la qualità delle cure, promuovendo un uso consapevole delle nuove tecnologie nel campo della sanità.

"Una visione ampia e un progetto che guarda lontano", le parole di un entusiasta John McCourt, rettore di Unimc, sul nuovo progetto internazionale dell'ateneo. Prende il via a Lovanio, in Belgio, JustHealth, progetto europeo dedicato all'uso dell' intelligenza artificiale in ambito sanitario, coordinato dall' Università di Macerata. Finanziato dalla Commissione europea con 2,29 milioni di euro nell'ambito delle Marie Sklodowska-Curie Doctoral Networks, il progetto è stato avviato ufficialmente nei giorni scorsi con il kick-off meeting ospitato dalla Katholieke Universiteit Leuven. Una rete internazionale di università e centri di ricerca in Europa, Stati Uniti e Sudafrica lavorerà per quattro anni allo sviluppo di modelli etici e di governance per l'uso dell'IA in sanità, con particolare attenzione alle ricadute sulla giustizia sociale.

Sanità umbra, il progetto sperimentale: l'intelligenza artificiale a supporto dei medici di famigliaLa regione Umbria avvia un progetto pilota per integrare l’intelligenza artificiale nella medicina generale.

Sanità, in Umbria nasce il centro regionale per l'intelligenza artificialeIn Umbria, nasce il primo centro regionale per l'intelligenza artificiale dedicato alla sanità.

