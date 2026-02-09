Firenze è la nuova Capitale Gastronomica d’Italia 2026

Firenze e Jerez de la Frontera saranno le capitali gastronomiche del 2026. Le due città, entrambe ricche di storia e tradizioni culinarie, hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale. La decisione è stata annunciata questa mattina, portando entusiasmo tra chef e appassionati di cucina. Ora, si attende di vedere come si svilupperanno le iniziative e gli eventi legati a questo traguardo.

Firenze e Jerez de la Frontera, due città intrise di storia e tradizioni culinarie, hanno ottenuto il prestigioso titolo di Capitali Gastronomiche d’Italia e Spagna per il 2026. L’annuncio, avvenuto durante l’Olympic Tasting a Cortina d’Ampezzo, celebra la loro eccellenza enogastronomica e apre le porte a un anno di eventi e iniziative dedicate alla promozione del patrimonio culinario locale e del turismo gastronomico. La scelta di Firenze, culla del Rinascimento, come Capitale Gastronomica d’Italia 2026, non è casuale. La città toscana vanta una tradizione culinaria millenaria, radicata nell’utilizzo di ingredienti freschi e sapori autentici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Firenze Jerez de la Frontera

Ultime notizie su Firenze Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera il gusto diventa spettacolo: la Capitale della Gastronomia 2026 accende i riflettori sull’anima culinaria dell’Andalusia Leggi la notizia bit.ly/4qgZ6hH #capitalespañoladelagastronomía2026 #cadiz #andalucia @TurismoJerez @EmbEspItali x.com