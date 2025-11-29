Firenze in tre clic. Primo, sabato 8 novembre, Forte di Belvedere. Una volta Gianni Agnelli, estasiato dalla vista di Firenze che il Forte offre, commentò: “Questa è la terrazza più bella del mondo”. La troviamo chiusa. Turisti infuriati. “Ho fatto migliaia di chilometri per vedere il Forte, e ora che ci sono, non posso entrare”, sbotta un americano di San Francisco. E pensare che la città è piena come un uovo di turisti. Lo conferma il tassista Tommaso Frazzi: “Quest’anno una stagione d’oro”. Secondo, il giorno dopo, stadio genovese di Marassi: la Fiorentina del nuovo allenatore Paolo Vanoli racimola un grigio e quasi inutile pareggio contro il Genoa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La crisi di Firenze: da capitale politica d'Italia a città ferma e invasa dai turisti. Con la Viola ultima in classifica