La crisi di Firenze | da capitale politica d’Italia a città ferma e invasa dai turisti Con la Viola ultima in classifica

Ilfattoquotidiano.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze in tre clic. Primo, sabato 8 novembre, Forte di Belvedere. Una volta Gianni Agnelli, estasiato dalla vista di Firenze che il Forte offre, commentò: “Questa è la terrazza più bella del mondo”. La troviamo chiusa. Turisti infuriati. “Ho fatto migliaia di chilometri per vedere il Forte, e ora che ci sono, non posso entrare”, sbotta un americano di San Francisco. E pensare che la città è piena come un uovo di turisti. Lo conferma il tassista Tommaso Frazzi: “Quest’anno una stagione d’oro”. Secondo, il giorno dopo, stadio genovese di Marassi: la Fiorentina del nuovo allenatore Paolo Vanoli racimola un grigio e quasi inutile pareggio contro il Genoa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la crisi di firenze da capitale politica d8217italia a citt224 ferma e invasa dai turisti con la viola ultima in classifica

© Ilfattoquotidiano.it - La crisi di Firenze: da capitale politica d’Italia a città ferma e invasa dai turisti. Con la Viola ultima in classifica

Approfondisci con queste news

Firenze celebra il suo 160° anniversario di capitale del Regno d’Italia - Funaro: “Vogliamo promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale di Firenze” ... Da msn.com

Capitale umano, la crisi spinge le aziende all'introspezione - Il mercato del lavoro sta attraversando una profonda crisi di motivazione e fidelizzazione, con aziende che faticano sempre più a trovare e trattenere personale qualificato. ilmessaggero.it scrive

18 novembre 1865. Firenze capitale. Lega del Chianti celebra l’evento - Il 18 novembre di 160 anni fa, Palazzo Vecchio (nella foto) accoglieva la sua prima seduta parlamentare segnando l’inizio ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Crisi Firenze Capitale Politica