Firenze capitale d’Italia | accadeva 160 anni fa La trasformazione della città
Il 18 novembre 1865, esattamente 160 anni fa, Palazzo Vecchio accoglieva la prima seduta del neoeletto Parlamento del Regno d'Italia, segnando l'inizio del quinquennio in cui Firenze fu la capitale della nuova nazione italiana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LA GATTA EVELINA E GIUSEPPE PESCETTI - 3 La scia dell’epoca di Firenze capitale è ancora presente, sembra la coda di una cometa polverosa e scintillante. Tra i rumori e gli scarti della vecchia piazza del Mercato lui si muove per incontrare i lavoratori, a - facebook.com Vai su Facebook
Firenze capitale, il ricordo della Lega del Chianti Vai su X