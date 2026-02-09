Fioriere e cartelli rotti Il nostro centro storico sotto l’assedio dei vandali

Il centro storico di Ponsacco si trova in uno stato di abbandono e degrado. Fioriere rotte e cartelli danneggiati sono ovunque, testimonianze di un clima di anarchia crescente. Alessandro Simonelli, presidente di Confcommercio Pisa e Ponsacco, denuncia che la zona è sotto un vero e proprio assedio dei vandali. La situazione si aggrava di giorno in giorno, e i commercianti sono sempre più preoccupati per la sicurezza e il rispetto dei loro negozi.

Ponsacco, 9 febbraio 2026 – "Il nostro centro storico è sotto assedio". Alessandro Simonelli, presidente dell'area vasta Confcommercio Pisa e Ponsacco, non usa mezzi termini per definire quello che sta succedendo a Ponsacco dove il problema sicurezza – alla luce anche degli ultimi vandalismi – si fa sentire. "Come Confcommercio in settimana abbiamo avuto una riunione con il direttivo dei commercianti di Ponsacco e a breve faremo una riunione aperta a tutto il mondo del commercio – scrive Simonelli in un post che ha fatto il pieno di like e commenti –. Ma non si può sostenere questo scempio un giorno in più.

