Estintori svuotati e giochi rotti blitz dei vandali nel giardino Pincherle di San Giacomo

Blitz dei vandali, nella notte tra il 3 e il 4 dicembre, nel il giardino Pincherle a San Giacomo, tra via del Veltro e strada di Fiume. Sono stati danneggiati alcuni giochi per i bambini, i cestini della spazzatura, e sono stati svuotati degli estintori rubati in un condominio Ater nelle. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

