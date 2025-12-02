Due spaccate in 48 ore Fratelli d' Italia | È ormai evidente che il Centro Storico di Rimini è sotto assedio da oltre un anno
“Nelle ultime 48 ore altre due spaccate: un negozio lungo il Corso e una gastronomia a poche decine di metri dall’Arco d’Augusto. È ormai evidente che il Centro Storico di Rimini è sotto assedio da oltre un anno”. A lanciare l'allarme sulla situazione del capoluogo romagnolo sono Alessandro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Si era reso responsabile di numerosi furti e spaccate il 16enne arrestato a Palermo dalla Polizia di Stato. Il minorenne, che faceva parte di un gruppo di giovanissimi autori di numerosi reati contro il patrimonio, dovrà anche rispondere di una tentata estorsione - facebook.com Vai su Facebook
Centro storico “sotto assedio”: la nota di Fratelli d’Italia - Il partito denuncia l’immobilismo dell’amministrazione e chiede un immediato potenziamento della Polizia Municipale ... Segnala altarimini.it
Due morti per taser in 48 ore, Carabinieri indagati per omicidio colposo - Due morti in meno di 48 ore a causa del taser usato dalle forze dell'ordine: a Genova è deceduto un uomo di 47 anni, a Olbia un 57 enne. Secondo it.euronews.com
Due i morti con il taser in 48 ore, Salvini: “Nessuno se la prenda coi Carabinieri” - Due uomini sono morti nel giro di 48 ore dopo essere stati colpiti col taser durante interventi dei carabinieri. blitzquotidiano.it scrive
Incidenti a Napoli, due vittime in 48 ore: «Basta: tutti in piazza» - La violenza stradale continua a mietere vittime a Napoli con dati sempre più allarmanti circa la frequenza di incidenti e investimenti mortali. Scrive ilmattino.it
A Napoli investiti due 17enni, sono gravi al Cardarelli: 21 incidenti con feriti in 48 ore - Una ragazza di 17 anni investita al Quadrivio di Secondigliano questa notte alle 3,40. Lo riporta fanpage.it
Napoli, due sequestri per abusivismo edilizio in 48 ore - La polizia locale di Napoli ha intensificato i controlli per contrastare l'abusivismo edilizio, portando a termine due significative operazioni di sequestro in appena 48 ore sul territorio della IX ... Riporta ilmattino.it