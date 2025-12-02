Due spaccate in 48 ore Fratelli d' Italia | È ormai evidente che il Centro Storico di Rimini è sotto assedio da oltre un anno

“Nelle ultime 48 ore altre due spaccate: un negozio lungo il Corso e una gastronomia a poche decine di metri dall’Arco d’Augusto. È ormai evidente che il Centro Storico di Rimini è sotto assedio da oltre un anno”. A lanciare l'allarme sulla situazione del capoluogo romagnolo sono Alessandro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it