Un’atleta dell’Accademia Karate Casentino sul tatami mondiale della serie A1
Un’atleta dell’Accademia Karate Casentino sul tatami della serie A1 della WKF - World Karate Federation. Il prestigioso impegno vedrà per protagonista Laura Abenante che partirà alla volta di Tbilisi in Georgia dove, da venerdì 9 a domenica 11 gennaio, sarà impegnata in una manifestazione di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
