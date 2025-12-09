Un’atleta dell’Accademia Karate Casentino sul tatami mondiale della serie A1

Arezzonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’atleta dellAccademia Karate Casentino sul tatami della serie A1 della WKF - World Karate Federation. Il prestigioso impegno vedrà per protagonista Laura Abenante che partirà alla volta di Tbilisi in Georgia dove, da venerdì 9 a domenica 11 gennaio, sarà impegnata in una manifestazione di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

