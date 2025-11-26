Karate e Parakarate tutto pronto per i Mondiali Senior a Il Cairo | gli Azzurri sul tatami
Il Cairo – E’ tutto pronto per i Campionati Mondiali Senior di Karate e Parakarate a Il Cairo. In calendario le gare si svolgeranno dal 27 al 30 novembre e vedono protagonisti 32 atleti qualificati in 12 categorie individuali, con la doppia fase con round robin iniziale insieme alle eliminatorie successive. Ci sono anche gli Azzurri della Nazionale Italiana Fijlkam, che parteciperanno a tutte le categorie di peso, grazie ai pass totali ottenuti. Gli atleti azzurri in gara e il programma e le dirette tv – Fonte Fijlkamfijlkam.it. Gli Azzurri in gara Nel kata gareggeranno Terryana D’Onofrio e Alessio Ghinami, mentre nel kumite la squadra sarà composta da: Erminia Perfetto (?50 kg), Viola Lallo (?55 kg), Aurora Graziosi (?61 kg), Silvia Semeraro (?68 kg), Clio Ferracuti (+68 kg), Angelo Crescenzo (?60 kg), Luca Maresca (?67 kg), Daniele De Vivo (?75 kg), Michele Martina (?84 kg) e Matteo Avanzini (+84 kg). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
