Il campionato di Serie A prosegue con Napoli e Inter in primo piano. Dopo le recenti sfide, Napoli guida con 38 punti, una partita in meno, mentre Verona si ferma a 13. La variabile del VAR e le occasioni perse influenzano il cammino dei partenopei, che affrontano ora le sfide decisive per mantenere la vetta. Un percorso tra certezze e dubbi, in attesa delle prossime partite.

"> Verona 13 punti, Napoli 38 con una partita in meno. Il pareggio del Maradona costa due punti agli azzurri, ma lascia in eredità sensazioni contrastanti. Come scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli, da un lato emergono certezze importanti, come la capacità di reagire alle difficoltà e una condizione fisica rassicurante a pochi giorni dalla supersfida con l’Inter; dall’altro, prende corpo una sensazione inquietante, quasi un incubo, legata al peso crescente del Var. Secondo l’analisi di Antonio Corbo sulle colonne di Repubblica Napoli, il campionato rischia di essere condizionato da quella che definisce una vera e propria “dittatura del Var”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, due punti persi e l’incubo Var: certezze e ombre verso l’Inter

Leggi anche: Zortea "Due punti persi, siamo stati sterili"

Leggi anche: Verso Napoli-Inter, una sfida che vale (più di) tre punti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

È ancora il Napoli delle amnesie. È tornata la squadra balbettante, solo la reazione di nervi ha evitato la sconfitta 2-2 col Verona. Il Napoli perdeva 2-0 a fine primo tempo. Il Napoli non ha ancora costanza di rendimento, procede con alti e bassi. Male in difesa.; Focus Napoli – Verona. La rimonta riesce solo a metà: da 0-2 a 2-2 con McTominay e Di Lorenzo; Milinkovic-Savic a DAZN: ''Deluso per i due punti persi, ma nel 2° tempo potevamo fare tre gol''; Cerchione: Due punti persi per il Napoli, non era questa la gara per giocarsi il jolly.

Milinkovic-Savic: «Deluso per i due punti persi, ma nel secondo tempo la squadra ha reagito bene» - Dopo il pareggio contro il Verona, il portiere del Napoli, Milinkovic- ilnapolista.it