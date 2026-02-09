Fiorentina incubo rimonte | 22 punti persi di vantaggio!

La Fiorentina ha perso 22 punti di vantaggio in campionato, un record negativo per la squadra. La squadra viola ha già subito troppe rimonte e ora si trova in una posizione difficile in classifica. I tifosi sono preoccupati e chiedono risposte, mentre i giocatori cercano di capire come invertire questa tendenza. La stagione si fa sempre più complicata e il rischio di perdere terreno aumenta di giorno in giorno.

La Fiorentina sta attraversando una stagione che si sta facendo sentire sul piano nervoso e competitivo. Le dinamiche di classifica, i margini stretti e gli episodi decisivi hanno disegnato un quadro che richiede un'analisi accurata e una risposta pronta, senza compromessi. La squadra guidata da Paolo Vanoli occupa attualmente una posizione molto vicina alla zona retrocessione, rimanendo terzultima e distanziata di tre punti dalla soglia di salvezza rappresentata dal Lecce. Il dato che pesa maggiormente è relativo alle occasioni sprecate: 22 punti persi da vantaggi potenziali, una cifra che supera addirittura i punti totalizzati finora in campionato.

