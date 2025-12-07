Incubo Fiorentina ora è ultima da sola a 6 punti Minacce social ai giocatori la moglie di Dodô inchioda l’hater | Ti arriverà la polizia a casa

Non c’è fine al tracollo sportivo della Fiorentina. Nella 14esima giornata di campionato la Viola perde ancora una volta, questa volta per mano del Sassuolo che le infligge un sonoro 3-1. È la terza sconfitta consecutiva in nove giorni, tra campionato e Conference League. Soprattutto, è l ‘ottava sconfitta in un campionato in cui incredibilmente (per la sua storia) la Fiorentina non ha mai vinto. Le altre sei partite le ha pareggiate tutte. Un triste primato al contrario, quello delle zero vittorie, che la Viola condivideva fino a oggi con il Verona. Non più, dopo che i gialloblu con un colpo di reni stasera hanno battuto (3-1) l’Atalanta. 🔗 Leggi su Open.online