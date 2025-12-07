Incubo Fiorentina ora è ultima da sola a 6 punti Minacce social ai giocatori la moglie di Dodô inchioda l’hater | Ti arriverà la polizia a casa
Non c’è fine al tracollo sportivo della Fiorentina. Nella 14esima giornata di campionato la Viola perde ancora una volta, questa volta per mano del Sassuolo che le infligge un sonoro 3-1. È la terza sconfitta consecutiva in nove giorni, tra campionato e Conference League. Soprattutto, è l ‘ottava sconfitta in un campionato in cui incredibilmente (per la sua storia) la Fiorentina non ha mai vinto. Le altre sei partite le ha pareggiate tutte. Un triste primato al contrario, quello delle zero vittorie, che la Viola condivideva fino a oggi con il Verona. Non più, dopo che i gialloblu con un colpo di reni stasera hanno battuto (3-1) l’Atalanta. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Per la Fiorentina solo 6 punti dopo 14 partite: incubo Serie B! I commenti di tanti tifosi del Napoli fanno riflettere. - facebook.com Vai su Facebook
? Incubo viola senza fine. La Fiorentina perde 3-1 in casa del #Sassuolo e resta ultima in classifica. #Sabatini: «La #Fiorentina è in una crisi di nervi, di tutto, e se domenica prossima non vince contro il Verona è retrocessa. La situazione è molto drammat Vai su X
Fiorentina, è qui l'inferno: viola travolti 3-1 dal Sassuolo e sempre più in crisi - La squadra di Vanoli illude per dieci minuti con il rigore di Mandragora, poi si scioglie: Volpato, Muharemovic e Koné ribaltano tutto. Scrive firenzetoday.it
Fiorentina, ultimo test prima dei playoff di Conference - La Fiorentina si prepara per l'ultima amichevole prima dell'inizio della stagione ufficiale che avverrà il 21 agosto per l'andata dei playoff di Conference League contro la vincente fra gli ucraini ... Come scrive ansa.it
Incubo Fiorentina, disastro senza fine: è scoppiata la testa - Stadio sull'ennesima sconfitta contro l'Atalanta che prolunga la crisi della formazione viola ... Secondo msn.com
Fiorentina, esonerato Pioli - Si interrompe cosi' dopo 10 giornate l'avventura del tecnico alla guida dei viola, con la squadra ultima in ... Riporta ansa.it
Fiorentina ultima da sola: dal 10° turno in poi non accadeva in Serie A dal 1938 - Dopo la vittoria del Genoa nel posticipo di oggi al Mapei contro il Sassuolo, la squadra allenata da Stefano Pioli è ufficialmente 20^ dopo 10 giornate di ... Scrive tuttomercatoweb.com
Fiorentina e l’incubo Serie B: chi si è salvato partendo (male) come la Viola - Ecco i precedenti degli ultimi trent’anni e chi (pochi) si è salvato partendo così male A Firenze sanno già ... Lo riporta panorama.it