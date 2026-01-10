David Neres salterà la sfida contro l’Inter | il brasiliano non recupera dal problema alla caviglia

David Neres non sarà disponibile per la partita contro l’Inter, a causa del persistente problema alla caviglia accusato nel match con la Lazio. Il giocatore non ha ancora recuperato pienamente dall’infortunio e, di conseguenza, non prenderà parte alla sfida. La sua assenza rappresenta un elemento importante nelle strategie della squadra.

Niente da fare: David Neres salta la sfida contro l’Inter. Il brasiliano non recupera dal problema alla caviglia accusato contro la Lazio. Inter-Napoli, Neres out: i dettagli. Si legge su X, sul profilo ufficiale di Sky Sport: David Neres out per la sfida contro l’Inter: il brasiliano non recupera dal problema alla caviglia. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

