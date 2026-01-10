David Neres salterà la sfida contro l’Inter | il brasiliano non recupera dal problema alla caviglia

David Neres non sarà disponibile per la partita contro l’Inter, a causa del persistente problema alla caviglia accusato nel match con la Lazio. Il giocatore non ha ancora recuperato pienamente dall’infortunio e, di conseguenza, non prenderà parte alla sfida. La sua assenza rappresenta un elemento importante nelle strategie della squadra.

Napoli, filtra cauto ottimismo per David Neres: potrebbe partire titolare nella partita contro l’Inter? - Il possibile recupero di David Neres accende le speranze in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter, uno degli appuntamenti più attesi del ... dailynews24.it

Napoli, Neres in dubbio per la sfida contro l’Inter. Rebus tridente offensivo - Il diesse Manna ha parlato dell’arbitraggio con il Verona: “È stato condizionato dal Var, ci sono problemi oggettivi” ... napoli.repubblica.it

ULTIM'ORA - Come raccolto da AreaNapoli.it David #Neres non è stato convocato per Inter-Napoli. A breve tutti gli aggiornamenti. - facebook.com facebook

David #Neres, ad oggi, non sarebbe ancora pronto: oggi solo terapie a Castel Volturno, domani nuove prove. Matteo #Politano non al top dopo #Napoli- #Verona. @SkySport x.com

