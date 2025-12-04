La Pennicanza | Fiorello ironizza su Sandokan e scherza con Giorgia su un possibile Sanremo 2027

La nuova puntata de "La Pennicanza" ha regalato al pubblico un mix irresistibile di sarcasmo, improvvisazioni, attualità e comicità surreale. Fiorello e Biggio, ancora una volta, trasformano il pomeriggio radiofonico di Rai Radio2 in uno show imprevedibile e ricco di battute fulminanti. Fiorello ironizza su Sandokan: "Non voglio togliere lavoro ai turchi!". L'episodio si apre con un messaggio sorprendente: Luca Bernabei, produttore della serie Rai Sandokan, scrive a Fiorello complimentandosi per il suo recente sketch e aggiungendo: "Ti vorrei proporre la seconda stagione, a Can glielo spiego io.

