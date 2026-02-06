Questa mattina Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che Lillo Petrolo e Andrea Pucci saranno i nuovi co-conduttori del Festival di Sanremo 2026. Durante la conferenza, Conti ha fatto anche una gag che ha fatto sorridere tutti, lasciando capire che sarà un’edizione all’insegna del divertimento e della semplicità. La coppia di conduttori si prepara a portare sul palco dell’Ariston la loro energia, mentre l’organizzazione lavora per mettere a punto gli ultimi dettagli.

Si allunga la lista dei co-conduttori di Sanremo 2026 con le presenze all’Ariston di Lillo Petrolo e Andrea Pucc i. Lo ha annunciato Carlo Conti con un video pubblicato su Instagram in cui appare in macchina mentre telefona ai due comici con una chiamata di gruppo: “ Pronto, Pucci e Lillo? Ciao, ho fatto la chiamata a tre, vi volevo chiedere al limite avreste dei problemi a fare la co-conduzione, una serata per uno al Festival, anche se c’è magari c’è Sandokan, Mary Poppins Topo Gigio, Spongebob?”, scherza il direttore artistico. “Una serata per uno. Non avete problemi? Bene, molto bene”, aggiunge facendo intendere la risposta affermativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lillo e Andrea Pucci co-conduttori del Festival di Sanremo 2026: l’annuncio (con gag) di Carlo Conti

