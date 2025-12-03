Finché morte non ci separi 2 il trailer ufficiale del sequel horror umoristico

Torna il delirante gioco del gatto col topo in Finché morte non ci separi 2, ancora diretto da Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett, autori degli ultimi Scream. Al cinema dal 2026: ecco il trailer ufficiale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Finché morte non ci separi 2, il trailer ufficiale del sequel horror umoristico

Finché morte non ci separi 2, le nuove immagini puntano su Greta e sua sorella - Nuove immagini del sequel di Finché morte non ci separi mostrano il ritorno di Samara Weaving nelle sanguinose vesti della sua sposa. Riporta comingsoon.it

Finché morte non ci separi 2, Kathryn Newton si unisce al cast del sequel con Samara Weaving - Il cast di Finché morte non ci separi 2 prende forma e alla protagonista del primo film, Samara Weaving, si è unita anche Kathryn Newton. Si legge su comingsoon.it

Finché morte non ci separi 2: confermato il ritorno della Grace di Samara Weaving - Ad aprile era circolata la notizia che un sequel di Finché morte non ci separi, film horror del 2019, era in lavorazione con Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan, Insidious: The Last Key, Escape ... Come scrive movieplayer.it

Finché morte non ci separi 2: Elijah Wood svela quando sarà ambientato il sequel - Elijah Wood, parlando di Ready or Not 2: Here I Come, ha raccontato a Bloody Disgusting che è un grande fan di Radio Silence, il collettivo di registi che ha diretto il primo film. movieplayer.it scrive