Finché morte non ci separi 2 | Il trailer del film in arrivo nelle sale

Searchlight Pictures ha svelato il trailer italiano di Finché morte non ci separi 2 (Ready or Not 2), sequel del fortunato horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Presentato ufficialmente in occasione del panel Disney alle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento andato in scena nei giorni scorsi, il nuovo film diretto dall’accoppiata formata da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett si è mostrato stasera al popolo della rete col primo trailer italiano. Nei giorni scorsi, inoltre, era stato People a svelare le prime immagini esclusive qui. Guardate il trailer italiano di Finché morte non ci separi 2 Cosa sappiamo di Finché morte non ci separi 2. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Finché morte non ci separi 2 | Il trailer del film in arrivo nelle sale

