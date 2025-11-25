Avellino arrestate due persone per furto in un centro commerciale

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, i poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Ariano Irpino (AV), nella giornata del 21 c.m., hanno tratto in stato di arresto in flagranza un 37enne ed un 31enne di nazionalità georgiana, in Italia senza fissa dimora, per furto.

