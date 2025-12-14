La commissione ferma il referendum sul potenziamento del filobus si va davanti al Tar
La proposta di referendum sull’estensione della rete del filobus a Lecce si trova in stallo, con la commissione che ha deciso di sospenderne la possibilità. L’amministrazione comunale, intanto, continua a lavorare su un bando ministeriale per ottenere un finanziamento di 120 milioni di euro, mentre la questione si prospetta complessa e pone diversi ostacoli legali.
LECCE - È davvero complicata la strada della proposta di referendum abrogativo sull’estensione della rete del filobus, per la quale l’amministrazione comunale sta partecipando a un bando ministeriale con la richiesta di finanziamento per 120 milioni di euro. E par farlo ha approvato una delibera. Lecceprima.it
Referendum filobus, la Commissione tecnica si ferma - La decisione dei tecnici rimette in gioco il Consiglio Comunale sull'abrogazione della delibera che estende il sistema filoviario. leccesette.it
Filobus, referendum: la Commissione tecnica scopre un nodo giuridico. Poli Bortone convoca il Consiglio - La Commissione tecnica solleva un “dubbio fondato” sul regolamento delle consultazioni e rimanda la questione all’aula. corrieresalentino.it
