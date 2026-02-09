Filettino Campo Staffi ciaspolata notturna di S Valentino

Una ciaspolata notturna sui monti Simbruini apre le celebrazioni di San Valentino a Filettino. Il Rifugio Viperella organizza l’evento per chi cerca un modo diverso di festeggiare, lontano dal caos dei ristoranti affollati. La sera del 14 febbraio, i partecipanti si avventureranno tra neve e boschi, godendosi il silenzio e la magia della montagna sotto le stelle.

