Filettino ciaspolata della Befana

La ciaspolata della Befana a Filettino si svolge il 6 gennaio, con partenza alle 10:00 dal piazzale di Campo Staffi. L'escursione, adatta a tutti, prevede un dislivello di 300 metri su un percorso di circa 7 km. Ritrovo alle 9:50 presso il cartello del Rifugio Viperella. Un’occasione per vivere una giornata in natura in modo semplice e rispettoso dell’ambiente.

"La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte col cappello alla romana viva viva la Befana!"CIASPOLATA DEL 06 GENNAIOdislivello 300 metrikm 7Ritrovo ore 09:50 al piazzale di Campo Staffi, Filettino (FR) presso il cartello il Rifugio ViperellaPartenza escursione ore 10:00ATTREZZATURA.

