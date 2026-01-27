Ciaspolata romantica in notturna sulla Maiella per San Valentino

La ciaspolata notturna sulla Maiella è un’esperienza ideale per celebrare San Valentino in modo semplice e autentico. Organizzata da Maiellando, questa escursione offre l’opportunità di vivere un momento speciale immersi nella natura, con vista mare e la possibilità di proseguire la serata con una cena in loco. Un modo tranquillo per condividere un ricordo unico in un contesto naturale e suggestivo.

Ciaspolata romantica, nel giorno di San Valentino, sabato 14 febbraio, sulla Maiella. È la proposta di Maiellando, che organizza l'escursione vista mare, con possibilità di cenare in loco. Una passeggiata nel silenzio della montagna madre d'Abruzzo, tra panorami suggestivi che dalla vetta si.

