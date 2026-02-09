File EpsteinRe Carlo | sostegno polizia

Re Carlo si schiera a fianco della polizia, pronto a sostenere le indagini sulle accuse rivolte all’ex principe Andrew nel caso Epstein. Il sovrano ha confermato di essere disposto a supportare le autorità britanniche nelle valutazioni, lasciando trasparire la volontà di rispettare le procedure e di fare chiarezza sulla vicenda.

Il principe William e Kate Middleton si sono detti molto preoccupati per le ultime rivelazioni sui file riguardanti Jeffrey Epstein.

Argomenti discussi: Andrea, ex principe senza vergogna: via da Windsor nella notte. Le foto nei file di Epstein e un nuovo scandalo: sesso nelle residenze reali; Andrea, ammutinamento dei domestici dopo i file Epstein: Si rifiutano di servirlo; Il dossier che racconta le cene dell’ex principe Andrea con Epstein e l’invito a Buckingham Palace; Ex principe Andrea via dalla Royal Lodge dopo le pressioni di Carlo per il caso Epstein.

Epstein, anche re Carlo scarica Andrea: «Pronti a fornire il nostro sostegno alla polizia. La nostra solidarietà alle vittime»Andrea Mountbatten Windsor è ormai un problema che la monarchia non intende più gestire. Dopo le prese di distanza di William e Kate, arriva anche la posizione ufficiale di re ... corriereadriatico.it

Caso Epstein, re Carlo pronto a sostenere la polizia nelle indagini su AndreaLa nota di Buckingham Palace. Intanto, stando all'ultima pubblicazione dei file, l'ex principe condivise informazioni riservate con il finanziere poi morto suicida in carcere Re Carlo è pronto a sos ... adnkronos.com

Dalla pubblicazione degli ultimi file negli Usa sullo scandalo Epstein, poco più di una settimana fa, i membri più in vista della Famiglia Reale avevano evitato di commentare direttamente la serie di rivelazioni sul conto dell'ex duca di York, già caduto definitiva facebook

Il principe William: 'Profondamente preoccupato per i file di Epstein'. Prima nota ufficiale di Kensington Palace sul caso #ANSA x.com