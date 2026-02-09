Epstein Re Carlo | sostegno a polizia

Re Carlo si schiera al fianco della polizia nella valutazione delle accuse rivolte a suo fratello, l'ex principe Andrew, nel caso Epstein. Il sovrano ha detto di essere pronto a sostenere le autorità e a rispettare le decisioni sulla vicenda.

Re Carlo III si trova al centro di nuove proteste dopo lo scandalo Epstein.

Re Carlo, nel suo ruolo di Capo di Stato in Australia, ha inviato un messaggio di solidarietà alle vittime dell’attentato di Bondi Beach.

Epstein, anche re Carlo scarica Andrea: «Pronti a fornire il nostro sostegno alla polizia. La nostra solidarietà alle vittime»Andrea Mountbatten Windsor è ormai un problema che la monarchia non intende più gestire. Dopo le prese di distanza di William e Kate, arriva anche la posizione ufficiale di re ... corriereadriatico.it

Caso Epstein, re Carlo pronto a collaborare con la polizia su Andrea(ANSA) - LONDRA, 09 FEB - Re Carlo III è pronto a dare sostegno, se richiesto, alla polizia britannica incaricata di valutare l'eventuale rilevanza penale delle informazioni confidenziali che l'ex p ... msn.com

A metterlo repentinamente alla porta, dopo le ultime rivelazioni del caso Epstein, sarebbero stati Re Carlo e il principe William. Ora l’ultimogenito della Regina Elisabetta vivrebbe nel Norfolk x.com

“Preoccupati dalle continue rivelazioni sul caso”. Il principe William e Kate Middleton parlano per la prima volta pubblicamente dello scandalo degli Epstein files, in cui è coinvolto anche il fratello di Re Carlo, Andrea Mountbatten-Windsor. facebook