File Epstein lascia ambasciatrice Oslo

Dopo le dimissioni di ambasciatori in Francia e Gran Bretagna, anche Mona Juul lascia il suo incarico come ambasciatrice norvegese in Giordania. La decisione arriva nel mezzo delle polemiche legate al caso Epstein, che ha coinvolto diverse personalità di alto livello. Juul si è dimessa senza spiegare i motivi ufficiali, ma la sua uscita si inserisce in un quadro di tensioni e incertezze diplomatiche che stanno scuotendo la Norvegia.

12.50 Dopo le dimissioni eccellenti in Francia e in Gran Bretagna legate al caso Epstein, lascia anche Mona Juul,attuale ambasciatrice norvegese in Giordania. Nel suo testamento Epstein, suicida in cella, ha lasciato ai due figli della coppia 10 milioni di dollari. In corso indagine per capirne i motivi e chiarire i presunti legami col pedocriminale. Juul e il marito Rod-Larsen, anche lui diplomatico,hanno avuto un ruolo chiave negli Accordi di Oslo del 1993 fra Israele e l'OLP del palestinese Arafat.

