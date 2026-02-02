File EpsteinMandelson lascia Laburisti

L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Mandelson, ha deciso di lasciare il Labour dopo la pubblicazione dei file sul caso Epstein. La notizia arriva a poche ore dalla diffusione dei documenti da parte del Dipartimento di Giustizia, che hanno riacceso le polemiche e le discussioni sulla vicenda. Mandelson, figura storica del partito, ha scelto di fare un passo indietro, lasciando il partito che aveva rappresentato per anni. La decisione segna un nuovo capitolo in un caso che continua a far parlare e a dividere l’opinione pubblica

8.29 Il caso Epstein tiene ancora banco: all'indomani della diffusione dei file da parte del Dipartimento di Giustizia e poi sulla stampa, l'ex ambasciatore britannico in Usa Mandelson ha lasciato il Partito laburista, di cui è stato figura storica. E il presidente Usa minaccia cause alla CBS e al presentatore dei Grammy,Trevor Noah:"Ha detto,sbagliando,che Clinton e io siamo stati su isola di Epstein. Per Bill non posso parlare, io non ci sono mai stato. Manderò legali a fare causa a povero,patetico,idiota presentatore".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Peter Mandelson si è dimesso dal Labour dopo che sono emerse nuove rivelazioni sui rapporti con Epstein.

