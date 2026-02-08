File Epstein lascia ex ministro Lang

L'ex ministro francese della Cultura Jack Lang si dimette dalla presidenza dell'Institut du monde arabe. La decisione arriva pochi giorni dopo le ultime rivelazioni legate alle indagini sul caso Epstein. Lang ha deciso di fare un passo indietro, lasciando il suo incarico al ministro degli Esteri Barrot. La notizia ha già fatto discutere nel mondo culturale e politico francese.

7.00 L'ex ministro della Cultura francese Jack Lang ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza dell'Institut du monde arabe, al ministro degli Esteri Barrot. La decisione di Lang dopo essere stato coinvolto in un'inchiesta finanziaria nata dopo la pubblicazione dei file Epstein, a fine gennaio. Lui ha detto di avere avuto fondi,ma in trasparenza. L'ipotesi è riciclaggio fiscale,per lui e la figlia Caroline, anche lei dimissionaria dopo la notizia che nel 2016 fondò con Epstein una società offshore.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Mandelson, ha deciso di lasciare il Labour dopo la pubblicazione dei file sul caso Epstein.

La figlia dell’ex ministro Jack Lang, Caroline Lang, si è dimessa dalla presidenza dell’Unione Indipendente di Produzione Francese.

