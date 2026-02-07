Il Bologna ha bisogno di rimettersi in carreggiata e riprendere fiducia. Dopo alcune partite difficili, la squadra cerca di ricostruire dal basso, puntando sulla continuità e sulla solidità. Il portiere Skorupski chiede una ricostruzione più stabile e una maggior fiducia, per tornare a essere il numero uno. Intanto, l’allenatore Italiano valuta di ridurre il turnover, concentrandosi su alcuni ruoli chiave per dare stabilità alla squadra.

E' un Bologna che cerca le certezze perdute e la luce in fondo al tunnel della crisi. E in quest'ottica, Italiano, potrebbe restringere l'utilizzo del turn over, almeno in alcuni specifici ruoli, a stretto giro di posta. La spina dorsale storica del Bologna che ha centrato prima la Champions e poi la Coppa Italia è composta da Skorupski, Lucumi, Freuler, Ferguson, Orsolini e Lykogiannis e per uscire dalla crisi con il Parma, prima, e difendere la Coppa Italia, poi è possibile per non dire probabile che il tecnico si aggrappi agli elementi che per storia e carisma abbiano qualcosa in più e sappiano quanti sforzi sono stati necessari per arrivare fin qui: per questo, anche predisposti a spremere energie fisiche e mentali in più per non far saltare definitivamente un banco più che mai in bilico.

© Sport.quotidiano.net - Skorupski, serve una ricostruzione dal basso. Fiducia e continuità per tornare il numero 1

