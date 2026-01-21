Milan Futuro ora serve continuità dopo la vittoria di Verona | focus sui giovani rossoneri

Dopo la recente vittoria contro il Chievo, l’attenzione si concentra sulla continuità del Milan, con particolare attenzione ai giovani talenti della rosa. Il progetto Milan Futuro di Massimo Oddo punta a valorizzare i giovani giocatori, tra cui Chaka Traorè, e a rafforzare la crescita del team tra Serie D e Serie A. Un focus sul presente e sul futuro dei rossoneri per mantenere stabilità e progressione.

Qualche ora prima di Milan-Lecce, un'altra squadra rossonera ha portato a casa un risultato importantissimo. Parliamo del Milan Futuro che ha battuto 1-3 il Chievo, grazie al gol di Emanuele Sala da fuori area e alla doppietta di un ritrovato Chaka Traorè. Con i tre punti conquistati a Verona, la squadra di Massimo Oddo sale al secondo posto, a 8 lunghezze di distanza dalla Folgore Caratese prima a 42 punti. Di seguito viene riportato, dal sito ufficiale del club rossonero, il focus sul momento del Milan Futuro. (Fonte acmilan.com) - Con il recente e importante 3-1 a Verona a domicilio del Chievo, Milan Futuro ha appena (ri)agguantato il secondo posto in classifica nel girone B della Serie D 202526, riscattandosi subito e ridando slancio al proprio campionato a girone di ritorno appena cominciato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Chievo Verona-Milan Futuro, la preview del match: rossoneri chiamati alla vittoriaIl prossimo incontro tra Chievo Verona e Milan si terrà domenica 17 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Olivieri.

Leggi anche: Milan Primavera, com’è il rendimento della squadra di mister Renna? Il Focus sui giovani rossoneri

