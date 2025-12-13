Robert Kubica dalla F1 al WRC fino alla 24 Ore di Le Mans

Robert Kubica, celebre per la sua esperienza in Formula 1 tra il 2006 e il 2010 con una vittoria in GP, ha intrapreso un percorso versatile nel motorsport. Dopo il grave incidente rallystico del 2011, ha riacceso la sua passione partecipando a competizioni come il WRC e le 24 Ore di Le Mans, dimostrando una straordinaria resilienza e adattabilità.

Kubica, noto al grande pubblico per la sua carriera in Formula 1 tra il 2006 e il 2010, in cui ottenne anche una vittoria in Gran Premio, aveva visto la sua carriera nelle monoposto temporaneamente interrotta a causa di un incidente rallystico durante la Ronde di Andora nel 2011, che gli provocò gravi lesioni al . Tuttorally.news

Robert Kubica con Citroen nel WRC! - La telenovela relativa al futuro di Robert Kubica è finalmente arrivata al capolinea: questa mattina la Citroen ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il pilota polacco ma, contrariamente a ... quattroruote.it

Robert Kubica domina con la Subaru WRC - Robert Kubica ha dominato la 29esima edizione del Rally Città di Bassano, ultima prova dell'International Rally Cup e valido anche per la Mitropa Cup. quattroruote.it

