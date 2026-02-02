Il FIA World Endurance Championship WEC rinnova con Warner Bros Discovery fino al 2030

Warner Bros. Discovery rinnova il contratto per trasmettere il FIA World Endurance Championship fino al 2030. La società continuerà a trasmettere in diretta tutte le otto gare del campionato, raggiungendo milioni di appassionati in Europa e in India. L’accordo è stato ufficializzato, garantendo la copertura di tutte le tappe almeno per altri sei anni.

Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe ha esteso i diritti per la trasmissione del FIA World Endurance Championship (FIA WEC), continuando a trasmettere in diretta a milioni di fan in tutti i mercati europei e indiani: l’accordo rinnovato almeno fino al 2030 include la copertura di tutte le otto gare del calendario FIA WEC, inclusa la prestigiosa 24 Ore di Le Mans, che si tiene sull’iconico Circuit de la Sarthe in Francia, portando la copertura di Eurosport del massimo campionato motoristico endurance a oltre 20 anni. WBD Sports Europe vanta un’offerta diversificata di sport motoristici premium che include l’azione di alcune delle gare e dei campionati più entusiasmanti al mondo. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Il FIA World Endurance Championship (WEC) rinnova con Warner Bros. Discovery fino al 2030 Approfondimenti su FIA WEC Paramount porta Warner Bros. Discovery in tribunale: al centro della contesa l’accordo con Netflix Paramount ha avviato un'azione legale contro Warner Bros. Tim accoglie in Italia Hbo max, accordo con Warner bros discovery Tim annuncia l’ingresso di HBO Max in Italia attraverso un accordo con Warner Bros. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su FIA WEC Argomenti discussi: Motul affianca McLaren Endurance Racing nel FIA WEC 2027; WEC | Kubica rinnova con AF Corse: confermato il terzetto vincitore a Le Mans; Alpine: a rischio chiusura il programma Hypercar nel 2027 - WORLD ENDURANCE; WEC, la nuova stagione alle porte: Ferrari nel mirino, Toyota all’assalto e una griglia sempre più competitiva. Hertz e Tom Brady 'corrono' con Hypercar il Fia EnduranceHertz Team JOTA, la nuova scuderia della classe Hypercar sponsorizzata da Hertz e Singer Group, annuncia oggi Brady™ di Tom Brady come Official Apparel Partner e rivela la nuova livrea Hertz Racing ... ansa.it Alpine: a rischio chiusura il italiaracing.net Attention please: GTWC tickets are now available! La Endurance Cup del GT World torna nel Tempio della Velocità dal 29 al 31 maggio 2026: acquista i biglietti e non perderti le emozioni di un weekend indimenticabile! monzanet.it/gt-world-chall… #GT x.com Attention please: GTWC tickets are now available! La Endurance Cup del GT World torna nel Tempio della Velocità dal 29 al 31 maggio 2026: acquista i tuoi biglietti e non perderti le emozioni di un fine settimana indimenticabile! Nel corso del week facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.