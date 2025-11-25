Città senz' acqua chiusi uffici comunali e scuole

La Commissione Straordinaria del Comune di Caserta ha firmato un’ordinanza che stabilisce la chiusura anticipata alle 13 degli uffici pubblici comunali (sia la sede centrale di Piazza Vanvitelli che quella dell’ex Caserma Sacchi in Via San Gennaro) e degli edifici scolastici di ogni ordine e. 🔗 Leggi su Casertanews.it