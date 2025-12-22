Madonna dei Sette Veli in restauro | il Sacro Tavolo a Firenze nei laboratori dell' Opificio delle Pietre Dure

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È sottoposto a un intervento di restauro già da diversi mesi il Sacro Tavolo dell'Iconavetere. L’effigie della Vergine Maria in trono con Gesù Bambino, venerata dai foggiani e coperta da Sette Veli per antica tradizione, si trova nei laboratori dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze.Ad. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

