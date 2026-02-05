Festa di Carnevale alla Lanterna con laboratorio e pentolaccia

Domenica 8 febbraio, alle 15, i Amici della Lanterna organizzano una festa di Carnevale aperta a tutti. L’evento include un laboratorio gratuito per bambini e adulti, perfetto per trascorrere qualche ora in allegria in famiglia. La giornata si concluderà con una pentolaccia, per divertire grandi e piccoli.

Approfondimenti su Lanterna Carnevale

Il Carnevale a Carignano si anima mercoledì pomeriggio con una festa in piazza.

Il 6 gennaio alle 15, la Lanterna di Genova ospita un laboratorio gratuito dedicato alle famiglie, con la presenza della Befana.

Ultime notizie su Lanterna Carnevale

