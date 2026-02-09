Ferveo trasforma le sue azioni in gettoni digitali

Ferveo ha deciso di trasformare le sue azioni in gettoni digitali. L’obiettivo è eliminare i documenti cartacei, la burocrazia e i passaggi complicati. La finanza si muove verso una rivoluzione digitale che si chiama tokenizzazione, e questa scelta segna un passo importante in quella direzione.

ADDIO fogli, burocrazia e passaggi formali. Nel mondo della finanza è iniziata una rivoluzione tutta digitale che si chiama tokenizzazione. A metterla in moto per prima è Ferveo, una startup innovativa che opera nella ricerca biotecnologica applicata al settore dei vini. Nelle scorse settimane Ferveo è stata prima società italiana a realizzare la digitalizzazione delle proprie azioni (cioè a tokenizzarle) attraverso la tecnologia a registro distribuito e utilizzando l'infrastruttura di Fleap. Quest'ultima è una società specializzata nella creazione di soluzioni software innovative che opera come responsabile del registro autorizzato secondo il Dl Fintech, il decreto poi convertito in legge che ha creato un nuovo quadro di regole per le innovazioni tecnologiche che oggi stanno cambiando il mondo finanziario come appunto la tokenizzazione.

