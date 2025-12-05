Albanese al GdI sul ddl Delrio | Antisemitismo va combattuto come Islamofobia ma criminalizzare o punire la critica anche dura ad Israele per le sue azioni è incompatibile con diritto internazionale e nostro mandato
"Criticare Israele per le condotte che tiene, e non per quello che è o la religione che professa, non significa essere antisemiti": la relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati risponde all'intervista del Giornale d'Italia sul nuovo ddl Delrio che definisce "antisemita chi critica Is. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Pd si smarca da Delrio. Boccia: “Il ddl sull’antisemitismo è stato presentato a titolo personale” - facebook.com Vai su Facebook
Antisemitismo, scontro nel PD sul disegno di legge/ Boccia: “Ddl Delrio non rappresenta posizione di partito” - Ddl antisemitismo presentato da Delrio provoca scontro nel Partito Democratico, Boccia si discosta dalla proposta: "Iniziativa promossa a titolo personale" ... Scrive ilsussidiario.net
Ddl Delrio, presidente della Provincia ai senatori: «Colpo mortale al nostro territorio» - Il presidente della Provincia Antonio Iannone scrive a tutti i senatori eletti nel territorio per manifestare proeccupazione per l'eventuale approvazione del Ddl Delrio, Citt metropolitane, ... Riporta ilmattino.it
Ddl Delrio su Province, Governo pone la fiducia - Il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi ha annunciato nell'aula del Senato l'intenzione di mettere il voto di fiducia sul ddl Delrio sulle Province. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Sì della Camera al Ddl Delrio - S definitivo dell'Aula della Camera al ddl Delrio che abolisce le province. Da corriereadriatico.it
L'abolizione delle Province è legge: sì definitivo della Camera al ddl Delrio - S definitivo dell'Aula della Camera al ddl Delrio che abolisce le province. Secondo ilmattino.it