Ferveo SpA la prima emittente italiana a tokenizzare le proprie azioni

Ferveo S.p.A. si distingue come la prima emittente italiana a implementare la tokenizzazione delle proprie azioni utilizzando la tecnologia Distributed Ledger Technology (DLT). Attraverso la piattaforma di Fleap S., l’azienda ha avviato un processo innovativo che mira a migliorare la gestione e la trasparenza delle proprie operazioni finanziarie. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nell’evoluzione del mercato azionario italiano verso soluzioni più moderne e digitali.

Ferveo S.p.A. diventa il primo emittente italiano a portare in produzione la tokenizzazione delle proprie azioni su tecnologia Distributed Ledger Technology (DLT) attraverso la piattaforma di Fleap S.P.A nel ruolo di responsabile del registro terzo iscritto nell'elenco pubblico previsto dal DL Fintech. L'operazione rappresenta un passaggio storico per il mercato italiano, segnando l'avvio della fase esecutiva delle norme sulla circolazione digitale degli strumenti finanziari. La scelta di adottare la tokenizzazione nasce dall'esigenza di Ferveo di dotarsi di un modello di gestione delle proprie azioni più efficiente, moderno e scalabile, riducendo tempi e complessità nei processi societari.

