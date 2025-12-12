TGA 2025 una notte da ricordare soprattutto per le world premiere | tutti gli annunci

Durante i The Game Awards 2025, l’evento ha regalato momenti memorabili, tra world premiere e annunci di grande rilievo. Un’occasione per celebrare il talento indie e svelare le novità più attese del 2026, rafforzando il ruolo centrale di questa cerimonia nel panorama videoludico internazionale.

I The Game Awards 2025 hanno rappresentato il riconoscimento di valore del mercato indie, ma sono stati anche un palcoscenico importante per l’annuncio di interessanti novità e delle date d’uscita dei videogame più attesi del 2026. Raramente come quest’anno la cerimonia di premiazione dei The Game Awards era scontata. Sin da quando è uscito nel primo trimestre dell’anno Claire Obscure Expedition 33 si è imposto al vertice delle classifiche di gradimento di pubblico e critica. L’opera prima di Sandfall Interactive è uno di quei giochi in grado di segnare un’epoca poiché eccelle sotto ogni punto di vista, ma anche perché riesce a innovare in un genere che sembrava cristallizzato nel tempo, bloccato ai fasti degli anni ’90. 🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - TGA 2025, una notte da ricordare soprattutto per le world premiere: tutti gli annunci

Il sonno è l'hard disk del tuo cervello! Durante la notte, il cervello riorganizza e consolida le informazioni apprese durante il giorno, trasformandole in ricordi a lungo termine. Ecco perché dopo una notte insonne facciamo più fatica a ricordare le cose! #memori - facebook.com Vai su Facebook

Clair Obscur è GOTY ai TGA 2025, battendo ogni record - L’opera di Sandfall Interactive conquista pubblico e critica grazie a un’estetica unica, una storia intensa e un gameplay rivoluzionario. Si legge su msn.com

Star Wars protagonista ai TGA con il seguito di un RPG storico - CaAi TGA 2025 debutta Fate of the Old Republic, nuova avventura single player ambientata millenni prima della saga cinematografica. Scrive spaziogames.it